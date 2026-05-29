Subisidio a la Calefacción entrega $100.000: Revisa con tu RUT si lo recibes

El beneficio, también conocido como exBono Leña, consiste en una transferencia directa destinada a hogares de un lugar determinado del país y que pertenecen al 80% de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares.

El Subsidio a la Calefacción, también conocido como Bono Leña, es un beneficio económico que entrega el Estado para aliviar los gastos de calefacción asociados a la llegada del invierno.

Este aporte monetario consiste en un pago único de $100 mil por hogar y no requiere de postulación, por lo que quienes cumplan los requisitos establecidos podrán obtener el beneficio.

A raíz de lo anterior, es que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia desplegó una página web con la posibilidad de que los ciudadanos puedan revisar con su RUT si reciben el Subsidio de Calefacción.

Cabe precisar que su pago comenzó en marzo del presente año, pero aún puedes revisar si lo obtienes y no lo sabías.





¿Quiénes pueden recibir el subsidio a la Calefacción?

El beneficio está dirigido a hogares que cumplan con estas condiciones principales:

Pertenecer al 80% más vulnerable , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Residir en la Región de Aysén .

La selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Subsidio a la Calefacción 2026: Revisa con tu RUT si eres beneficiario

Para quienes quieran revisar si reciben el Subsidio a la Calefacción, deben acceder a la página web establecida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (click en este enlace)

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás revisar si recibes los $100.000.