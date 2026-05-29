Anuncian bono de hasta $600 mil para pescadores artesanales: Revisa aquí los requisitos

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, “podrán acceder al beneficio hasta 9 mil titulares de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA)”. A continuación, todos los detalles.

Durante la mañana de este viernes, el Gobierno anunció una nueva medida de apoyo del Plan Chile Sale Adelante denominada cupón “Pesca Artesanal”.

De acuerdo a lo anunciado por el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Más, el beneficio “entrega una carga mensual de combustible por un monto de $100 mil“.

“Este apoyo podrá entregarse en hasta seis cuotas mensuales, no necesariamente continuas, con un tope total de $600 mil por beneficiario”, detallaron.

En la misma línea, desde el Ministerio del Interior especificaron que “el beneficio se implementará mediante un cupón cargado en la CuentaRut de BancoEstado del titular de la embarcación “.





Bono entrega hasta $600 mil a pescadores artesanales: Estos son sus requisitos

De acuerdo a lo estipulado por el Gobierno, podrán acceder al cupón Pesca Artesanal quienes:

Mantengan una inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal.

Sean titulares de una embarcación artesanal de hasta 12 metros de eslora.

Registren actividad acreditada durante el año 2025, mediante desembarque.

Acrediten operación en el mes inmediatamente anterior a aquel en que se otorgue el beneficio. Por ejemplo, para acceder al beneficio de agosto, deberá acreditarse operación en julio.

Cabe precisar que “el cupón solo podrá destinarse a la adquisición de combustible y no constituirá una transferencia monetaria de libre disposición”.