Quién es Susan Chicuy, pareja de diputado republicano que se adjudicó subsidio habitacional para familias vulnerables

Susan Chicuy Godoy, madre de tres niños junto al diputado Alejandro Riquelme, apareció como beneficiaria del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) en el proyecto habitacional Estepa Austral I de Punta Arenas.

Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, quedó bajo la lupa luego de que se investigara su adjudicación de un subsidio habitacional para familias vulnerables en la Región de Magallanes.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, Chicuy Godoy, madre de tres hijos del parlamentario, apareció como beneficiaria del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) en el proyecto habitacional Estepa Austral I de Punta Arenas.

La situación tomó mayor relevancia luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmara que a comienzos de mayo los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para revisar una eventual irregularidad en la adjudicación del beneficio.





Quién es Susan Chicuy, la pareja del diputado republicano que se adjudicó un subsidio habitacional para familias vulnerables

Según los antecedentes, la asignación del subsidio quedó oficializada mediante una resolución firmada en julio de 2022.

En su postulación, Chicuy figuraba en el Registro Social de Hogares como mujer soltera, con cuatro hijos y residencia junto a su madre en un sector rural de Punta Arenas.

Sin embargo, la revisión de los antecedentes permitió establecer que tres de esos hijos tienen como padre al actual diputado Alejandro Riquelme.

A esto se suma el vínculo comercial entre ambos. Registros los relacionan con las sociedades Magallania Capacitación, Magallania Asesorías y Magallania SpA, todas inscritas en un mismo domicilio cercano a Plaza Sampaio, consignó The Clinic.

Los mismos registros detallan que solo Magallania Asesorías ha obtenido durante 2026 contratos con el Estado por más de $18 millones.

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es que, al momento de la entrega de las viviendas en 2023, Riquelme (actual diputado por Magallanes) se desempeñaba como consejero regional, organismo que participó en la aprobación del financiamiento complementario del proyecto habitacional.