“La humillación más grande”: Vivianne Dietz se hizo viral al revelar bochornoso momento que vivió en un baño

“Siempre me preguntaban ‘¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado?’ y decía que no tenía nada, bueno, ahora lo tengo”, relató entre risas en un video que publicó la actriz en TikTok.

La actriz chilena Vivianne Dietz se volvió viral esta semana luego de publicar un video donde relató una vergonzosa y a la vez divertida anécdota que le ocurrió mientras estaba en el baño usando WhatsApp.

A través de su cuenta de TikTok, la intérprete, con su característico humor y espontaneidad, contó un incómodo accidente que, aseguró, le produjo tal vergüenza que “no podrá salir de su casa por 2 semanas”.

“Me pasó lo más humillante, lo más vergonzoso que me ha pasado en mi vida“, relató en el registro. “Solo puedo decirles: no vayan nunca al baño con el celular ni manden un WhatsApp, porque pueden pasar a llamar por videollamada a alguien“.

Según explicó, la videollamada fue realizada accidentalmente a una persona con la que mantenía una conversación para coordinar unos trabajos domésticos. Sin embargo, no era cualquier persona: era también el esposo de su amiga.





“Estaba hablando con esta persona, le mandé la dirección… y de pronto veo el celular. 8 segundos duró la videollamada”, reveló con una risa nerviosa, ya que aseguró que su contacto pudo ver de más.

“Todo es humillante, es demasiado humillante”, recalcó. “8 segundos son suficientes para que alguien te vea absolutamente todo. Esa persona debió haber quedado en shock, no haber entendido nada”, insistió.

“La humillación más grande de mi vida”

Pese al bochorno, la intérprete decidió tomar el episodio con humor, algo que fue valorado por sus seguidores. Para concluir el video, lanzó una serie de consejos para prevenir una situación de esta naturaleza.

“Yo provoqué la humillación más grande de mi vida. No vayan nunca más al baño ni manden WhatsApp a personas que no conocen o con las que no tienen la suficiente confianza”, sugirió entre risas.

Mira el video a continuación: