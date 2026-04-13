La pareja de actores compartió el anuncio con una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram y recibieron el apoyo de varios rostros del espectáculo.

Vivianne Dietz con Simón Pesutic dieron un importante paso en su relación y revelaron que se fueron a vivir juntos tras cerca de dos años de relación.

Los actores hicieron público su romance en 2024 y desde entonces comparten sus mejores momentos en pareja en sus redes sociales.

El anuncio de su nuevo hogar lo hicieron con una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram, junto a una serie de fotos recorriendo los espacios de la casa.





“Un jardín propio”, escribieron para dar la noticia.

En las imágenes quedó en evidencia que su casa cuenta con ambientes luminosos y una estética minimalista.

También cuenta con predominio de luz natural, jardín y áreas verdes, además de espacios para la mascota de Simón Pesutic.

Por su parte, Vivianne Dietz compartió una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece con su pareja y su perro, junto al mensaje “casita, nuestra”.

La publicación se llenó rápidamente de reacciones y comentarios de felicitaciones por parte de varias figuras del espectáculo como Anto Bosman, Michelle Carvalho, Nicolás Oyarzún, Luz Valdivieso y Alejandra Araya.

La nueva casa de Vivianne Dietz y Simón Pesutic