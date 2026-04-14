“Fúnenme como quieran”: Critican a ex chico Perla por “revivir” a Cangri en video creado con IA

Cristóbal Romero creó un video tipo “deepfake” con la imagen de Sebastián Leiva, quien falleció en 2019. El influencer salió al paso de las críticas tras la polémica publicación.

Una ola de críticas recibió el influencer Cristóbal Romero luego de publicar en redes sociales un video en el que utiliza inteligencia artificial para “revivir” a Sebastián Leiva, conocido como el “Cangri”, quien falleció en 2019.

Romero, recordado por su participación en el docureality Perla, compartió en su cuenta de Instagram una serie de registros donde experimenta con filtros de IA.

En ese contexto, decidió crear un video tipo “deepfake” con la imagen del Cangri, con quien saltó a la fama en el mismo docureality. La publicación generó reacciones divididas entre sus seguidores.





Video de Cangri hecho con IA generó críticas en redes

Si bien algunos usuarios destacaron el nivel de realismo logrado con la tecnología, gran parte de los comentarios apuntaron a la falta de respeto hacia la memoria de Sebastián Leiva.

“¿Todo por un like?”, “me dio pena”, “¿y el respeto?” y “su muerte fue muy trágica, tiene una hija que puede ver estas imágenes”, fueron algunas de las críticas que se repitieron en la publicación.

Cabe recordar que Leiva falleció en febrero de 2019 en el desierto boliviano, tras ser abandonado en medio de un presunto negocio ilícito de vehículos robados en la frontera, un caso que conmocionó al país.

No es la primera vez que Romero está en el centro de la controversia. Hace algunos años, el exchico reality fue acusado de estafar a cerca de 40 personas por un monto cercano a los $200 millones.

Cristóbal Romero respondió a críticas

A raíz del revuelo que causaron las imágenes, el propio Cristóbal Romero subió una serie de videos respondiendo a las críticas y la cobertura mediática.

“Voy a seguir haciendo estos videos. Mi afán no es lesear ni molestar a nadie, simplemente es reemplazar mi cara con personajes que encuentro icónicos o que la gente está votando en los comentarios. Siento que, un poco, la gente le busca la quinta pata al gato. Pese a que no hice nada extraño, se lo han tomado alguna gente bastante mal”, afirmó.

“Pese a que a mí me gusta mucho el tema audiovisual y hacer efectos especiales, en este caso estoy especializándome en IA, estoy aprendiendo, no soy un experto y puedo tener errores. Quería empezar a hacer reels para echar a andar mi comunidad”, agregó.

En ese sentido, Romero adelantó que también realizará “personajes como Pinochet, Hitler, cosas de ese estilo. A lo mejor cosas fantásticas. Yo solo quiero seguir utilizando las herramientas y perfeccionándome”.

“Tómenselo como quieran, fúnenme como quieran, traten de decir que soy lo peor“, cerró el influencer.