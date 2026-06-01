Por llamados a manifestaciones: Las estrictas medidas de seguridad para la Cuenta Pública 2026

Además del corte de calle en los alrededores del Congreso, también se suspendieron las clases en más de 20 colegios de Valparaíso y Viña del Mar.

Este lunes y en la previa a la Cuenta Pública 2026, se dieron a conocer las estrictas medidas de seguridad en torno al Congreso Nacional.

Esto se da debido a los llamados a manifestaciones que se realizaron por redes sociales, tanto en la región de Valparaíso como en la Metropolitana.





Además del corte de calle en los alrededores del Congreso, también se suspendieron las clases en más de 20 colegios de Valparaíso y Viña del Mar.