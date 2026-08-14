Preocupación en España por temblor 5.2: Provoca destrozos y desprendimientos en Granada

El movimiento telúrico ocurrió en la madrugada de la península ibérica y hasta ahora se han reportado daños estructurales en casas y edificios. No habría personas fallecidas.

Un temblor de magnitud 5.2 sacudió la tarde de este viernes al sur de España, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 1 kilómetro al suroeste de Otura, a las afueras de la ciudad de Granada, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Información preliminar indica que el temblor provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada.





La emergencia ocurre pocas horas después de un temblor 3.7 y dos semanas después de uno 3.7, lo que ha levantado las alertas en una población no muy acostumbrada a eventos de este tipo.

En relación con las incidencias, medios granadinos informan que se han recibido más de 100 llamadas en el servicio de Bomberos solicitando la inspección de edificios.

“Tras 1h30, no se han reportado daños graves ni daños estructurales generalizados. Se evalúan daños puntuales, especialmente en edificios vulnerables”, informó el ayuntamiento de Granada.