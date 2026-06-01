Cuenta Pública 2026: Sigue aquí en vivo la transmisión y los anuncios del pdte. José Antonio Kast

El mandatario liderará desde el Congreso su primera Cuenta Pública a casi tres meses de su gobierno.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast realizará su primera Cuenta Pública a casi tres meses de iniciado su gobierno.

Cabe señalar que la ceremonia, que contará con la presencia de autoridades y parlamentarios, será transmitida en todo Chile desde el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast comenzará a las 12:00 horas. Tras entonar el himno nacional, cerca de las 12:10 el jefe de Gobierno dará inicio a su discurso.





Sigue aquí en vivo la Cuenta Pública 2026