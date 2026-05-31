Hora y programación: Así será la Cuenta Pública 2026 del pdte. José Antonio Kast

Restan solo horas para que el presidente José Antonio Kast encabece por primera vez una Cuenta Pública ante el Congreso y el resto del país. A continuación te detallamos el itinerario de la ceremonia.

Este lunes 1 de junio, el presidente José Antonio Kast encabezará su primera Cuenta Pública ante el Congreso.

El discurso se desarrollará en un contexto marcado por la discusión de la megarreforma en el Congreso, el reciente cambio de gabinete y una serie de demandas y expectativas planteadas tanto por parlamentarios oficialistas como de oposición.

Como es tradición, la ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso y contará con la presencia de autoridades, parlamentarios e invitados especiales.





Así será la Cuenta Pública 2026 del presidente José Antonio Kast

09.30 horas : Se abren las puertas del Salón del Honor para recibir a autoridades e invitados.

: Se abren las puertas del Salón del Honor para recibir a autoridades e invitados. 11.30 horas : Se instala Comisión de Pórtico y Comisión de Reja para la recepción de autoridades.

: Se instala Comisión de Pórtico y Comisión de Reja para la recepción de autoridades. 11.45 horas : Se cierran las puertas de Fierro del Salón de Honor a la recepción de invitados y autoridades.

: Se cierran las puertas de Fierro del Salón de Honor a la recepción de invitados y autoridades. 11.50 horas : Funcionarios del Senado y la Cámara de Diputados reciben a S.E. el Presidente de la República en avenida Pedro Montt, junto a la alfombra roja, y lo conducen por ella hasta la ubicación de los Comités de Reja y Pórtico.

: Funcionarios del Senado y la Cámara de Diputados reciben a S.E. el Presidente de la República en avenida Pedro Montt, junto a la alfombra roja, y lo conducen por ella hasta la ubicación de los Comités de Reja y Pórtico. 11.55 horas : S.E. el Presidente de la República saluda a las y los integrantes de los Comités de Reja y Pórtico, tras lo cual cruza la puerta de fierro y accede al Salón Protocolar.

: S.E. el Presidente de la República saluda a las y los integrantes de los Comités de Reja y Pórtico, tras lo cual cruza la puerta de fierro y accede al Salón Protocolar. 12.00 horas : S.E. el Presidente de la República hace ingreso al Salón de Honor y se ubica en la testera junto a la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, acompañados de los secretarios generales del Senado y de la Cámara.

: S.E. el Presidente de la República hace ingreso al Salón de Honor y se ubica en la testera junto a la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, acompañados de los secretarios generales del Senado y de la Cámara. 12.05 horas : Se entona el Himno Nacional.

: Se entona el Himno Nacional. 12.10 horas: Presidenta del Senado da por iniciada la Sesión de Congreso Pleno e invita a S.E. el Presidente de la República a dar cuenta de la marcha política y administrativa de la Nación.

Finalizada la Cuenta Presidencial, la presidenta del Senado cierra la sesión y el mandatario se retira del lugar. Posteriormente, se abren las puertas para la salida de invitadas e invitados.