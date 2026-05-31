ESTA NOCHE | Daniel Matamala entrevista al presidente José Antonio Kast en la previa a su primera Cuenta Pública

La entrevista al presidente Kast será emitida a partir de las 20:30 horas en la edición central de CHV Noticias.

Este domingo, en la edición central de CHV Noticias, el periodista Daniel Matamala entrevistará al presidente José Antonio Kast en la antesala de su primera Cuenta Pública, instancia en la que abordará los principales desafíos de su gobierno.

La ceremonia se realizará este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional, en Valparaíso. A las 11:50 horas, funcionarios del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados recibirán al mandatario para su ingreso al Salón de Honor. Tras la entonación del himno nacional, se dará inicio a la sesión y posteriormente a la Cuenta Pública presidencial.

La entrevista al presidente Kast, previa a este importante hito, será emitida a partir de las 20:30 horas en la edición central de CHV Noticias.