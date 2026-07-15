Enel anuncia cortes de luz en comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 4 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 16 de julio, día feriado en nuestro país.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago, Pudahuel, Peñalolén y Macul.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 16 de julio

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.