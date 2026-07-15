Atendía emergencia estructural: Carro de bombero cae a fosa séptica en San Felipe
Los voluntarios de Santa María solicitan ayuda con grúa de alto tonelaje para poder sacar el carro.
Este miércoles, y mientras atendían una emergencia estructural en San Felipe, región de Valparaíso, un carro bomba de bomberos cayó a una fosa séptica.
Por esta razón, los voluntarios de Santa María solicitan ayuda con grúa de alto tonelaje para poder sacar el carro.
A través de redes sociales, se ha compartido la imagen del vehículo totalmente atrapado y con su parte delantera en altura.
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Bomberos Santa María de la Provincia de Aconcagua solicitan ayuda con alguna Grúa de alto tonelaje para sacar carro bomba que cayó a una fosa séptica cuando atendían una emergencia estructural en el sector @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/SwGkH5DruO
— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 15, 2026