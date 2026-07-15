Atendía emergencia estructural: Carro de bombero cae a fosa séptica en San Felipe

Los voluntarios de Santa María solicitan ayuda con grúa de alto tonelaje para poder sacar el carro.

Este miércoles, y mientras atendían una emergencia estructural en San Felipe, región de Valparaíso, un carro bomba de bomberos cayó a una fosa séptica.

Por esta razón, los voluntarios de Santa María solicitan ayuda con grúa de alto tonelaje para poder sacar el carro.





A través de redes sociales, se ha compartido la imagen del vehículo totalmente atrapado y con su parte delantera en altura.