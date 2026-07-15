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Atendía emergencia estructural: Carro de bombero cae a fosa séptica en San Felipe

Los voluntarios de Santa María solicitan ayuda con grúa de alto tonelaje para poder sacar el carro.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este miércoles, y mientras atendían una emergencia estructural en San Felipe, región de Valparaíso, un carro bomba de bomberos cayó a una fosa séptica.

Por esta razón, los voluntarios de Santa María solicitan ayuda con grúa de alto tonelaje para poder sacar el carro.

A través de redes sociales, se ha compartido la imagen del vehículo totalmente atrapado y con su parte delantera en altura.

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