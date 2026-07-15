Karen Rojo fue trasladada a la cárcel de San Joaquín: Quedó en calidad de rematada

Quedar en calidad de rematada significa que una persona ya está condenada, por lo que no podrán hacerse recursos de apelación, dado que todas las instancias fueron agotadas.

Durante la tarde de este miércoles finalizó la audiencia de control de detención de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.

En ese contexto, el tribunal determinó que la exedil fuese trasladada al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de San Joaquín en calidad de rematada.





Los detalles de la audiencia de Karen Rojo

Que Rojo ingrese en calidad de rematada significa que ya fue condenada, por lo que no se pueden presentar recursos de apelación, dado que las instancias judiciales ya fueron agotadas.

Inicialmente, esto significa que Karen Rojo debe cumplir en la cárcel de San Joaquín la totalidad de su condena, es decir, cinco años y un día por el delito de fraude al fisco.

Sin embargo, su defensa anunció que solicitará una audiencia a la Fiscalía de Antofagasta, para que se pueda revisar un posible abono de los días que Karen cumplió en prisión en Países Bajos.

Esto es equivalente al 80% de su condena y, además, la defensa pretende que se revisen otros beneficios, como la libertad vigilada intensiva.

Es por ello que la exalcaldesa de Antofagasta permanecerá en la cárcel de San Joaquín hasta que el Juzgado de Garantía de Antofagasta revise su situación judicial.

El miércoles 23 de marzo de 2022, Karen Rojo salió del país mientras que el tribunal confirmaba su condena en la misma jornada.

Cinco años de presidio efectivo y un día por fraude al fisco y negociación incompatible, tras haber contratado una asesoría comunicacional para favorecer su imagen en la campaña a la reelección de la alcaldía.

Rojo estuvo más de cuatro años fuera del país. Fue detenida el 13 de julio de 2022 en Holanda y llegó a Chile durante la mañana de este miércoles.