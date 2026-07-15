Por el sistema frontal: Metro presenta problemas de frecuencia en la Línea 2 y explicó los motivos

Los fuertes vientos presentes en algunas zonas de la capital generaron problemas en el tránsito de los trenes.

Este miércoles, Metro de Santiago reportó problemas de frecuencia en la Línea 2 a consecuencia del sistema frontal que llegará en las próximas horas a la zona central del país.

La intermitencia en el servicio se reportó pasadas las 15:00 horas a través de la cuenta de X de Metro.





Reportan problemas de frecuencia en Metro de Santiago

Al respecto, un usuario comentó: “¿Hay problemas en la Línea 2 que el tren no pasa en Cal y Canto?”.

Desde Metro respondieron: “Tuvimos un corte de energía para retirar ramas que cayeron a la vía debido a los fuertes vientos que se registran en algunas zonas de la ciudad”.

Este corte de suministro, según detallaron, fue en toda la Línea 2.

Debido al sistema frontal, desde la entidad hicieron un llamado a utilizar el pasamanos a la hora de transitar por las escaleras o al interior de los trenes.

Finalmente, detallaron que toda la red se encuentra disponible, pero hicieron hincapié en tomar precauciones a la hora de desplazarse:

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