Prisión preventiva para conductor del atropello múltiple en Viña: Fiscalía reveló nuevos antecedentes

Se dio a conocer que el imputado conducía entre los 85,50 km/h y 102 km/h, siendo el lugar del accidente una zona urbana con límites de velocidad.

Este miércoles se llevó a cabo la formalización del conductor que protagonizó el atropello múltiple el pasado domingo en la feria Caupolicán de Gómez Carreño en Viña del Mar, donde seis personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas.

Jonathan David Richards Gaete fue formalizado este miércoles en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por cuasidelito de homicidio con resultado de lesiones graves.

En la audiencia, la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivían Quiñones, indicó que el acusado conducía sin permiso de circulación y seguro obligatorio, generando el fatal atropello.





Además, se agregó que de acuerdo al informe preliminar emanado por la SIAT de Carabineros, que quedó a cargo de las indagatorias, el imputado circulaba a exceso de velocidad por avenida Alessandri cuando perdió el control del auto antes de la tragedia.

Se estableció que el rango de velocidad del automóvil que conducía el detenido al momento del atropello era entre 85,50 km/h y 102 km/h, siendo el lugar del accidente una zona urbana con límites de velocidad y que el imputado circulaba sobre el rango establecido.

Por esta razón, se decretó la prisión preventiva para el conductor y se instruyó su ingreso al penal de Casablanca.