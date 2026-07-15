“Dejando el pasado atrás”: Naya Fácil generó polémica tras cambio de equipo de fútbol y tuvo que pedir disculpas

“Yo sé que el 80% de mis seguidores es colocolino y tengo un bajo porcentaje del otro equipo”, aseguró la influencer.

Este martes en la noche, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras asegurar que había cambiado de equipo de fútbol, de Colo Colo a la Universidad de Chile.

Esto, según detalló, gracias a su pareja, Aarón Collao, y la situación generó tanto revuelo que, durante la mañana de este miércoles, tuvo que pedir disculpas y aclarar la situación.





¿Naya Fácil cambió de equipo de fútbol por su pareja?

“Mi pololo me cambió de equipo”, señaló Naya en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía donde aparece ella y la polera de la Universidad de Chile.

Asimismo, la influencer posó con su mano haciendo una “U”, un gesto típico de dicha hinchada.

Minutos después, Naya compartió una publicación de marzo de 2024 donde aparece en el Estadio Monumental vistiendo la camiseta de Colo Colo.

“Dejando el pasado atrás, jajajá”, comentó la influencer, lo que generó una serie de comentarios en su red social.

A la mañana siguiente, Naya comentó: “Por favor, no se tomen tan a pecho mis historias. Uno, yo no entiendo nada de fútbol. Dos, era una humorada, de verdad”.

“Yo no soy ni de un equipo, ni del otro, de verdad, lo veo súper relajado, conocí el Monumental y entretenido”, explicó la influencer.

Debido al revuelo, Naya tuvo que disculparse y señaló: “Perdón para la gente así full fanática del fútbol, pero yo no tengo el sentimiento del fútbol; para mí ponerme una polera de cualquier equipo es… una polera”.

“Perdón, no tengo ese sentimiento de ustedes; lo que subí ayer es una humorada. Yo sé que el 80% de mis seguidores es colocolino y tengo un bajo porcentaje del otro equipo”, concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: