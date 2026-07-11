VIDEO | Así le pidieron pololeo a Naya Fácil en Primer Plano

Aarón Collao enfatizó en que a la influencer jamás le habían pedido pololeo, por lo que él quiso hacer una propuesta memorable.

La noche de este viernes Naya Fácil llegó hasta Primer Plano para presentar oficialmente al hombre con quien ha estado teniendo citas las últimas semanas.

Sin embargo, lo que ella no se esperaba es que Aarón Collao tenía sus propios planes durante el programa: pedirle pololeo en vivo.

Así fue la pedida de pololeo a Naya Fácil

“Me quiero tomar una licencia, permiso. Quiero pedirles disculpas por esta intervención, pero quiero contarles que con Naya voy con todo”, partió diciendo Aarón de forma sorpresiva, llamando la atención de todos los panelistas.

Tras unos segundos, el hombre regresó a la cámara con un ramo de rosas y le pidió a Naya que se parara para comentarle algo importante.

“Me proyecto mucho con ella. Me contaron que a ella nunca le habían pedido pololeo y siento que eso es muy feo”, le comentó a los presentes, para luego agregar: “Así que me la quiero jugar con todo y sin miedo al rechazo”.





”Naya, te quiero preguntar si quieres pololear conmigo. Estoy feliz y ojalá que la proyección nos lleve a buen camino”, fue la propuesta de Collao, dejando a la influencer sin palabras.

Emocionada con la situación, Naya confesó a modo de respuesta: “Estoy en shock, no sé qué decir. Es que tengo 28 años y es primera vez que pololeo en mi vida. Obvio que sí, de verdad que estoy muy feliz contigo”.

Luego de este emocionante momento, la creadora de contenido le agradeció a su nuevo novio “por aceptar por quien soy. Sé que te llegan mensajes por cómo fui en mi pasado y sé que del momento uno eso a ti no te importó. Te quiero agradecer eso… no sé qué decir, no sé cómo actuar”.

Por su parte, Aarón reveló que las últimas semanas recibió mucho hostigamiento en redes sociales, sin embargo, “no me la va a ganar, voy con todo. Soy más hechos que palabras, me gusta demostrar las cosas con acciones”.

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