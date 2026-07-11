Un hombre murió: Extraditan desde Colombia a acusada de drogar con clonazepam y robar a dos víctimas en San Miguel

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando la imputada habría puesto clonazepam en los vasos con alcohol que tenían dos víctimas.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición de una mujer que está en calidad de imputada por un delito de robo con homicidio ocurrido en la comuna de San Miguel en 2023.

El 5 de febrero de dicho año, la detenida y otra mujer más habrían conocido a dos hombres en una discoteque ubicada en la comuna de Recoleta.

Los antecedentes de la extradición

En la madrugada de esa jornada, se dirigieron al departamento de uno de los afectados en San Miguel, donde consumieron alcohol. Las imputadas habrían suministrado clonazepam en los vasos de las víctimas.

Una de las víctimas (40) murió en el lugar y la otra persona despertó tiempo después, dándose cuenta de que habían robado especies y tarjetas bancarias.





Al respecto, la fiscal jefe Pamela Bustamante de la Fiscalía Nacional Metropolitana Sur, señaló que “esta mujer pertenece a una organización criminal junto a otros sujetos aún no identificados”.

Además, aseguró que, tras haber suministrado el clonazepam, las cámaras de seguridad mostraban a las imputadas saliendo con especies en sus manos.

“Estaban siendo esperadas por un vehículo que entendemos era conducido por otro sujeto perteneciente a esta banda criminal”, detalló la persecutora.

La mujer de 28 años fue puesta a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel y, tras su formalización, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

Finalmente, el subcomisario Álex Varela, de la Interpol Santiago, destacó el trabajo interinstitucional con Colombia para ubicar a la mujer que fue encontrada y detenida en la ciudad de Medellín.