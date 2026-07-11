“Que nada los detenga”: Artistas chilenos confirman noviazgo con románticas fotos en Paris

Luego de años de amistad y colaboraciones juntos, finalmente decidieron darle una oportunidad al amor y así reaccionaron sus seguidores.

La noche de este viernes, dos grandes exponentes de la guaracha en Chile, Martín White y Loyaltty, anunciaron oficialmente su noviazgo.

Con una romántica sesión de fotos frente a la Torre Eiffel, en París, los artistas acallaron los numerosos rumores sobre un amorío entre ellos, confirmando que están juntos.

“Se fue con el White” la Loyaltty

“Te amo”, escribió Martín White en su último posteo de Instagram junto al emoji de un corazón y del símbolo del infinito.

Ambos vestidos de blanco junto a una van negra mientras se besaban es que posó la pareja para las redes sociales.





Sin embargo, uno de los más emotivos registros de la publicación es un video en que Martín sorprende a la CheetahGirl con un gran ramo de rosas rojas y un lujoso regalo.

Durante sus años de amistad y canciones de por medio, el dúo había sido cuestionado sobre sus sentimientos en más de una ocasión, por lo que el reciente anuncio emocionó a sus miles de seguidores que solo en unas horas dejaron más de 8 mil comentarios celebrando a la nueva pareja.

“Hija, vente al tiro para la casa. Te amo y al Wai tbn. Sigan disfrutando juntos y que nada los detenga (sic)”, comentó el papá de Loyaltty, mientras que otros se divirtieron haciendo alusión a su canción Mal Portá, en donde la joven dice: “Le termino a mi pololo solo pa’ irme con el White”.

Revisa aquí las fotos: