“Parque Zandía”: El cuestionado centro de eventos de la familia Kast que inició sus obras sin autorización ambiental en Paine

Tras una inspección de la Superintendencia de Medio Ambiente en agosto de 2020, se verificó que el recinto ya contaba con servicios higiénicos, patio de comidas, tres lagunas recreativas y juegos mecánicos, pese a que en esa fecha el proyecto no contaba con aprobación ambiental.

El “Centro de Eventos y Cultura Parque Zandía”, vinculado a la familia del presidente José Antonio Kast, está en la mira tras conocerse una serie de irregularidades relacionadas con su construcción en la comuna de Paine.

Entre los antecedentes se encuentra el inicio de las obras antes de obtener una Resolución de Calificación Ambiental favorable y el grave accidente sufrido por un trabajador haitiano en 2019, según reveló un reportaje de El Mostrador.

Obras iniciadas antes de la evaluación ambiental

En febrero de 2020 se anunció que la familia Kast, ligada a la cadena de restaurantes y embutidos Bavaria, planeaba construir un parque de aproximadamente 70 mil metros cuadrados. El proyecto contemplaba un centro de eventos, patio de comidas, juegos infantiles, áreas verdes y tres lagunas artificiales. En ese momento fue presentado como una iniciativa todavía sin construir y a la espera de su evaluación ambiental.

Sin embargo, el Comité Ambiental Comunal de Paine denunció que las obras habían comenzado varios años antes. En una carta enviada a la Superintendencia del Medio Ambiente en junio de 2020, los vecinos señalaron que el proyecto había iniciado “su construcción apenas 4 años atrás”, es decir, alrededor de 2016.

La comunidad sostuvo que, cuando la Declaración de Impacto Ambiental fue admitida a trámite en febrero de 2020, gran parte de las instalaciones ya estaba terminada.

También cuestionó la construcción de lagunas artificiales en medio de la crisis hídrica y aseguró que las restricciones impuestas por la pandemia les impidieron ejercer su “legítimo derecho a la participación ciudadana”.





Inspección confirmó el avance de las obras

En agosto de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente inspeccionó el terreno y comprobó que el proyecto se encontraba “en etapa de construcción”.

El informe concluyó que el parque había iniciado su ejecución antes de someterse a evaluación ambiental, “por lo cual infringiría el artículo 8º de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”.

El documento agregó que el terreno estaba ubicado en una “zona residencial de densidad baja, en la cual el uso como parque de entretenciones se encuentra prohibido”, de acuerdo con el Plan Regulador Comunal de Paine.

En abril de 2021, Parque Zandia desistió de la Declaración de Impacto Ambiental que estaba tramitando. No obstante, ingresó nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en junio de ese año.

Accidente de un trabajador haitiano

Antes de que comenzara formalmente la evaluación ambiental, el parque había registrado un grave accidente laboral. El 14 de octubre de 2019, un trabajador haitiano que realizaba labores de construcción en el recinto, fue aplastado por uno de los carros de un juego mecánico.

Según la demanda laboral, Georges y otros integrantes de una cuadrilla de trece trabajadores haitianos debían empujar los carros sobre unos rieles, pese a que esa tarea no correspondía a sus funciones.

Durante el procedimiento, el juego se activó y cinco carros retrocedieron hacia el trabajador. Cada uno pesaba cerca de 150 kilos.

El trabajador permaneció cerca de veinte minutos atrapado y sufrió al menos siete fracturas. La demanda acusó cerca de quince incumplimientos, entre ellos, falta de preparación, supervisión, protocolos y medidas de seguridad “necesarias, eficaces, idóneas y preventivas”.





Georges solicitó una indemnización de $80 millones por daño moral contra distintas empresas vinculadas al grupo familiar. En octubre de 2021, las partes llegaron a un avenimiento y pusieron término a la causa.

Aprobación ambiental y nombramiento de Farías

En junio del 2020, tras ser consultado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el SEA metropolitano respondió que el proyecto debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante este proceso, representantes de Parque Zandía sostuvieron distintas reuniones de lobby con funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental. Entre ellos estaba Arturo Farías, quien primero participó como encargado jurídico del organismo y posteriormente asumió como director metropolitano subrogante.

Durante su gestión, el SEA rechazó admitir una solicitud de participación ciudadana presentada por organizaciones socioambientales y vecinos.

Finalmente, en julio de 2022, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, presidido por la delegada regional de la época, Constanza Paz Martínez (Frente Amplio), aprobó la Resolución de Calificación Ambiental de Parque Zandía.

En abril de 2026, el presidente José Antonio Kast nombró a Farías como director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental mediante el mecanismo conocido como “bala de plata”, que permite designar directamente a determinados jefes de servicio.

Consultado por El Mostrador, el representante legal del proyecto, César Barrales, afirmó que la tramitación ambiental comenzó en 2020, “con estricto apego a la legislación y exigencias de las correspondientes autoridades”.

Sobre la apertura del parque, indicó que “esperamos iniciar su funcionamiento antes de fin de año, otorgando a la comunidad un espacio de alto valor ambiental y recreativo, que promueva el encuentro familiar, junto a la creación de fuentes laborales para los habitantes de las comunas cercanas”.