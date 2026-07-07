Presidente Kast encabeza reunión clave con republicanos en Cerro Castillo

El mandatario también tendrá reuniones con otros partidos políticos en los próximos días.

Este martes, el presidente José Antonio Kast se reunió en el Cerro Castillo, Valparaíso, con una serie de parlamentarios del Partido Republicano.

Se trata de un encuentro clave de coordinación para una serie de decisiones legislativas que se deben tomar en los próximos días.

El mandatario llegó a eso de las 19:30 horas a dicho lugar y dentro de la reunión también se pretende coordinar y generar mancomunión entre los partidos que componen el oficialismo.

Se espera que el presidente también se reúna con otros partidos políticos en los próximos días.