Cadem: Desaprobación de pdte. Kast llega al 60% y registra su “peor semana” desde que asumió el gobierno

La última edición de la encuesta Plaza Pública dejó una compleja señal para el gobierno. En comparación con la medición anterior, la aprobación retrocedió un punto porcentual y la desaprobación aumentó dos puntos.

La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem dejó una compleja señal para el gobierno. El sondeo reveló que el presidente José Antonio Kast alcanzó su peor nivel de evaluación desde el inicio de su mandato.

Según destacó la propia encuestadora, se trata de “la peor semana del Presidente Kast desde que comenzó su mandato”.

Ante la consulta sobre si aprueban o desaprueban la forma en que el mandatario está conduciendo su gobierno, un 37% respondió que aprueba su gestión, mientras que un 60% manifestó desaprobarla . Solo un 3% no respondió.

En comparación con la medición anterior, la aprobación retrocedió un punto porcentual y la desaprobación aumentó dos puntos, consolidando una tendencia negativa para La Moneda.





El peor registro desde marzo

La serie semanal de Cadem muestra que la desaprobación del mandatario alcanzó su punto más alto desde el 11 de marzo, fecha en que comenzó su administración. Paralelamente, la aprobación se ubicó en su nivel más bajo desde entonces.

La caída ocurre en medio de semanas marcadas por cifras económicas adversas, un aumento del desempleo y tensiones políticas dentro del oficialismo, factores que han impactado la percepción ciudadana sobre el Ejecutivo.

El histórico de aprobación presidencial semanal elaborado por Cadem permite comparar el desempeño de José Antonio Kast con administraciones anteriores.

A la misma altura de su mandato, Kast registra una aprobación de 37%, cifra similar a algunos de los momentos más complejos que enfrentó el expresidente Gabriel Boric durante su gestión.

Sin embargo, la desaprobación de 60% sitúa al actual mandatario en uno de los escenarios más desfavorables observados en los primeros meses de gobierno desde que Cadem realiza esta medición semanal.

El sondeo también muestra que el balance neto entre aprobación y desaprobación de Kast llegó a -23 puntos, reflejando el deterioro de su respaldo ciudadano durante las últimas semanas.