Temblor hoy 6 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 6 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 2,8

: 2,8 Hora: 12:31 horas

12:31 horas Epicentro : 33 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso.

: 33 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 24 km

Magnitud : 3,7

: 3,7 Hora: 12:21 horas

12:21 horas Epicentro : 35 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso.

: 35 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 27 km

Magnitud : 4,6

: 4,6 Hora: 12:18 horas

12:18 horas Epicentro : 28 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso.

: 28 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 29 km

Magnitud : 5,2

: 5,2 Hora: 12:15 horas

12:15 horas Epicentro : 34 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso.

: 34 km al noreste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 26 km

Magnitud : 3,9

: 3,9 Hora: 08:58 horas

08:58 horas Epicentro : 39 km al Oeste de Coronel, región de Biobío.

: 39 km al Oeste de Coronel, región de Biobío. Profundidad: 21 km

Magnitud : 4,2

: 4,2 Hora: 08:43 horas

08:43 horas Epicentro : 38 km al Noroeste de Arauco, región de Biobío.

: 38 km al Noroeste de Arauco, región de Biobío. Profundidad: 25 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 06:45 horas

06:45 horas Epicentro : 14 km al Suroeste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo.

: 14 km al Suroeste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo. Profundidad : 25 km

: 25 km Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 04:13 horas

04:13 horas Epicentro : 75 km al Este de de Socaire, región de Antofagasta.

: 75 km al Este de de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 241 km

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 03:49 horas

03:49 horas Epicentro : 78 km al SE de Socaire, región de Antofagasta.

: 78 km al SE de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 195 km

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 03:38 horas

03:38 horas Epicentro : 35 km al Noroeste de Quintero, región de Valparaíso.

: 35 km al Noroeste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 29 km

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 03:29 horas

03:29 horas Epicentro : 11 km al SE de Pisagua, región de Tarapacá.

: 11 km al SE de Pisagua, región de Tarapacá. Profundidad: 59 km

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 03:03 horas

03:03 horas Epicentro : 38 km al Noroeste de Arauco, región del Biobío.

: 38 km al Noroeste de Arauco, región del Biobío. Profundidad: 17 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.