A 11 días del terremoto: Venezuela supera los 3 mil fallecidos y rescatistas retornan a sus países
Las autoridades venezolanas reportaron que, gracias a las labores de búsqueda, han logrado rescatar más de 6 mil personas.
Mientras la catástrofe en Venezuela continúa, son varios los equipos de rescate de diferentes naciones que están retornando a sus países.
Esto, sin duda, genera diversas emociones en familias que aún esperan poder reencontrarse con personas desaparecidas a 11 días del terremoto que azotó al país.
Desde el gobierno venezolano informaron que ya van casi 3 mil personas fallecidas y más de 6 mil rescatadas. Y mientras algunos siguen buscando, otros entran a la segunda fase que consiste en la reconstrucción.