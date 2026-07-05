Gobierno “abre la puerta” a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de productora

El Ministerio del Deporte informó que revisará la autorización para los espectáculos luego de que la productora presentara nuevos antecedentes técnicos. La realización de los conciertos dependerá del cumplimiento de una serie de exigencias.

El Gobierno informó este domingo que volverá a evaluar la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, luego de que la productora DG Medios presentara una nueva propuesta técnica.

Según el Ministerio del Deporte, el nuevo proyecto modifica sustancialmente el rechazado inicialmente y se ajustaría a la normativa vigente.

A través de un comunicado, la cartera indicó que el Instituto Nacional de Deportes (IND) manifestó su disposición a revisar la autorización, aunque esta seguirá supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos técnicos.

Entre las condiciones que deberá acreditar la productora se encuentran:

Cargas, presión y estructura de producción.

Sistema de protección del césped y superficies de apoyo.

Operación del evento, incluyendo montaje, desmontaje y tránsito.

Plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

De esta forma, si DG Medios entrega la documentación solicitada y formaliza su compromiso con las condiciones establecidas por la autoridad, los conciertos podrán realizarse en el principal recinto deportivo del país.

La decisión se conoce en medio de una jornada de manifestaciones convocadas por fanáticos de BTS en 11 regiones del país. En Santiago, miles de seguidores marcharon este domingo por la Alameda hasta el Palacio de La Moneda para pedir que se revierta la negativa inicial.

Finalmente, el Gobierno anunció que en los próximos días ingresará cambios a la normativa para incorporar este tipo de eventos al proceso de autorización de la Delegación Presidencial y establecer multas a las productoras que vendan entradas sin contar previamente con los permisos correspondientes.