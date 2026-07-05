Fans de BTS convocan marchas en 11 ciudades del país este domingo: En Santiago pasarán por La Moneda

Los fanáticos de la banda de K-Pop siguen exigiendo respuestas tras cancelarse los tres show de octubre de los surcoreanos.

Polémica ha generado la suspensión de los tres conciertos que BTS tenía agendado para el mes de octubre en Chile, luego de que desde el Instituto Nacional del Deporte (INE) no autorizaran el uso del Estadio Nacional para el evento.

Ante esto, cientos de fanáticos de la banda surcoreana han dado a conocer su molestia al respecto y ahora llamaron a manifestarse en diferentes puntos de Chile por la molestia que les genera como ARMY la poca transparencia por parte de la productora y la falta de información sobre la gestión de los shows.

Donde habrá marcha por BTS hoy domingo 5 de julio

“Army la luz sigue. BTS al nacional”, es la consigna que se ha viralizado en redes sociales, haciendo un llamado a manifestarse hoy.





Convocatorias a nivel nacional:

Santiago : Concentración desde las 12:00 horas en Plaza Baquedano. La marcha dará inicio a las 12:30 horas en dirección a La Moneda.

: Concentración desde las 12:00 horas en Plaza Baquedano. La marcha dará inicio a las 12:30 horas en dirección a La Moneda. Copiapó : Desde Parque Schneider hasta el IND Copiapó, a las 12:00 horas.

: Desde Parque Schneider hasta el IND Copiapó, a las 12:00 horas. La Serena : Plaza Buenos Aires, 13:00 horas.

: Plaza Buenos Aires, 13:00 horas. Viña del Mar : Reloj de Flores, 13:00 horas.

: Reloj de Flores, 13:00 horas. Rancagua : Plaza de Los Héroes, 13:00 horas.

: Plaza de Los Héroes, 13:00 horas. Concepción : Sector Tribunales, 13:00 horas.

: Sector Tribunales, 13:00 horas. Puerto Montt : Cúpula de la Plaza de Armas, 13:00 horas.

: Cúpula de la Plaza de Armas, 13:00 horas. Talca : Plaza de Armas, 14:00 horas.

: Plaza de Armas, 14:00 horas. Temuco : Plaza de Armas, 14:00 horas.

: Plaza de Armas, 14:00 horas. Valdivia : Plaza de la República, 14:00 horas.

: Plaza de la República, 14:00 horas. Iquique: Plaza Prat, 14:00 horas.