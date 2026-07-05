Lactante de 8 meses llega intoxicado por cocaína a Hospital de Alto Hospicio: Padre lo abandonó en el lugar

El Juzgado de Familia acogió la solicitud de que tanto la víctima como su hermano de 3 años permanezcan en una residencia de menores mientras se investigue lo sucedido.

La Fiscalía de Alto Hospicio, en conjunto con la Policía de Investigaciones, se encuentran realizando las diligencias respectivas luego de que el pasado viernes se denunciara el caso de un lactante de 8 meses intoxicado con cocaína.

La víctima fue llevaba por su padre, y un segundo adulto desconocido, hasta el Hospital de Alto Hospicio debido a un cuadro convulsivo, donde terminó siendo abandonado por su tutor.

Qué se sabe del bebé intoxicado con cocaína

De acuerdo con la Fiscal (s) María Alejandra Jorquera, “tras dejar al menor en el recinto hospitalario, el padre y el otro sujeto se van del lugar y se desconoce su paradero hasta el día de hoy”.





Debido a las condiciones del lactante, “ese mismo día, en horas de la noche, fue derivado al Hospital Regional de Iquique, donde un examen de orina realizado el 3 de julio, arrojó resultado positivo para la cocaína”.

Hasta el momento no se ha podido determinar cómo llegó la droga al cuerpo del lactante, ya que la madre negó tener conocimiento de esto.

Pese a esto, el Juzgado de Familia acogió la petición de Fiscalía para enviar al bebé de 8 meses, y un hermano de 3 años, a una residencia de menores mientras se investiga el caso. Asimismo, se decretó la prohibición de ambos padres de acercarse a los niños.

De acuerdo con lo informado por Fiscalía este sábado, el lactante permanece hospitalizado, pero su estado de salud es estable.