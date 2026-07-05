Conductor muere tras colisión en San Bernardo: Vehículo terminó impactando contra fachada de una iglesia

El trágico siniestro ocurrió cuando un furgón y un station wagon, que circulaban en dirección al sur, se vieron involucrados en una violenta colisión.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este domingo en la comuna de San Bernardo, específicamente, en Camino Padre Hurtado.

El siniestro se registró cerca de las 2:40 horas cuando dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado en la fachada de una iglesia, provocando la muerte del conductor.

“A raíz de una colisión entre un furgón y un station wagon, el conductor de este último pierde el control de su móvil, volcándose y recorriendo una distancia no menor, donde a raíz de esta situación, lamentablemente, fallece”, informó Carabineros.





A lugar acudieron equipos de bomberos, ambulancia y personal de la institución policial, quienes auxiliaron a las víctimas y resguardaron el sitio de los hechos.

En cuanto al conductor del furgón, quien viajaba sin acompañantes, fue trasladado hsata el Hospital El Pino, donde permanece fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros quedó a cargo de las diligencias destinadas a establecer la dinámica y las causas del accidente.