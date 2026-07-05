Prolongan Código Azul por heladas: Bío Bío y Ñuble se suman a la medida que ya alcanza 6 regiones

Desde el Gobierno reiteraron el llamado a la ciudadanía a informar sobre personas expuestas a las bajas temperaturas mediante el Fono Calle (800 104 777, opción 0).

En vista de las heladas que afectan a gran parte de la zona central, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que el Código Azul permanecerá activado para este fin de semana y se extenderá hasta el lunes.

Se trata de un plan de emergencia impulsado para enfrentar los episodios de frío extremo al ofrecer ayuda y asistencia a las personas en situación de calle.

La medida forma parte del Plan Protege Calle y tiene como objetivo prevenir problemas de salud e incluso fallecimientos asociados a las bajas temperaturas del invierno.

Las zonas del país con Código Azul activo:

Región de Valparaíso : Los Andes y San Felipe

: Los Andes y San Felipe Región Metropolitana

Región de O’Higgins: Rancagua

Rancagua Región del Maule: Talca y Curicó

Asimismo, con el pronóstico de hoy, se activa el Código Azul desde este domingo al lunes 6 de Julio de 2026, en las siguientes regiones:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe

Los Andes y San Felipe Región Metropolitana

Región de O’Higgins: Rancagua

Rancagua Región del Maule: Talca y Curicó

Talca y Curicó Región de Ñuble: Chillán

Chillán Región del Biobío: Los Ángeles

¿Cómo colaborar en días con Código Azul?

Según el Registro Social de Hogares, a marzo de 2026 hay más de 20 mil personas en situación de calle en el país, de las cuales más de 7.500 se concentran en la Región Metropolitana.

La ciudadanía pueden reportar personas en situación de calle que requieran apoyo a través de: