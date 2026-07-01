Hasta -4 en Santiago: Alertan por heladas que afectarán a seis regiones del país
El fenómeno advertido por la Dirección Meteorológica de Chile estará presente desde la madrugada del jueves 2 hasta la mañana del viernes 3 de julio y traerá temperaturas bajo cero para todas las regiones.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una aviso meteorológico por “heladas normales a moderadas” en seis regiones del país, incluida la Metropolitana.
El organismo adelantó que tanto el jueves 2 como el viernes 3 de julio las temperaturas presentarán un importante descenso.
Incluso, en algunos lugares los termómetros podrían llegar a marcar -4° y hay probabilidad de formación de escarcha debido al frío.
Regiones afectadas por las heladadas
El fenómeno se mantendrá vigente desde la madrugada del jueves 2 de julio hasta la mañana del viernes 3 de julio en las siguientes regiones:
Región de Valparaíso:
- Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.
Región Metropolitana:
- Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
Región de O’Higgins:
- Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
Región del Maule:
- Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
Región del Ñuble:
- Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
Región del Biobío:
- Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
Aviso por heladas
Según la DMC todas las regiones dentro del aviso presentarán temperaturas bajo cero para los próximos días: