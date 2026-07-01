Hasta -4 en Santiago: Alertan por heladas que afectarán a seis regiones del país

El fenómeno advertido por la Dirección Meteorológica de Chile estará presente desde la madrugada del jueves 2 hasta la mañana del viernes 3 de julio y traerá temperaturas bajo cero para todas las regiones.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una aviso meteorológico por “heladas normales a moderadas” en seis regiones del país, incluida la Metropolitana.

El organismo adelantó que tanto el jueves 2 como el viernes 3 de julio las temperaturas presentarán un importante descenso.

Incluso, en algunos lugares los termómetros podrían llegar a marcar -4° y hay probabilidad de formación de escarcha debido al frío.





Regiones afectadas por las heladadas

El fenómeno se mantendrá vigente desde la madrugada del jueves 2 de julio hasta la mañana del viernes 3 de julio en las siguientes regiones:

Región de Valparaíso:

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana:

Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región de O’Higgins:

Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Maule:

Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Ñuble:

Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Biobío:

Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Aviso por heladas

Según la DMC todas las regiones dentro del aviso presentarán temperaturas bajo cero para los próximos días: