“No existen palabras”: Conmoción en Chillán por muerte de joven de 19 años en trágico siniestro vial

Benjamín Salinas Andrade falleció este viernes en la ruta que une Pinto con la ciudad de Chillán tras ser impactado frontalmente por una camioneta. El conductor fue formalizado y quedó en libertad.

Conmoción ha causado en la región del Ñuble el sensible fallecimiento de Benjamín Salinas Andrade, un joven de 19 años que murió en un accidente de tránsito en la ruta que une la localidad de Pinto con la ciudad de Chillán.

La víctima del siniestro vial era exalumno del Colegio Bicentenario Enrique Salinas Buscovich, desde donde publicaron una imagen en sus redes sociales manifestando su pesar por el deceso.

“Como comunidad educativa expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Que su memoria permanezca siempre en nuestros corazones”, declararon.





Desde el Sindicato de Manipuladoras de Alimentos Nicanor Parra de Ñuble, agrupación de la que forma parte la madre de Benjamín, también expresaron sus condolencias.

“Sé que no hay palabras que puedan consolarte en este momento de dolor. Te acompaño en el sentimiento y te deseo toda la fuerza del mundo”, escribieron en una publicación.

“Lamento profundamente la partida de su hijo, tía Isabel. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande, le mando mucha fuerza y resignación en este difícil momento”, dijo también una conocida de la mujer.

Conductor quedó en libertad y con arraigo nacional

Según informó Fiscalía, el joven conducía un automóvil cuando fue impactado frontalmente por una camioneta a la altura del kilómetro 7,5 de la ruta. Producto de la violenta colisión, falleció en el lugar.

Asimismo, una pasajera que viajaba también en el vehículo resultó con lesiones graves y fue trasladada al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán para recibir atención médica.

El conductor permanece hospitalizado, quedó detenido por el delito de cuasidelito de homicidio y este sábado participó en su audiencia de formalización de manera telemática.

Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prohibición de salir del país, quedando en libertad mientras se desarrolla la investigación. Además, fijó un plazo de 4 meses para la indagación.