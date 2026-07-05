Anuncian precipitaciones para el sur de Chile: Sistema frontal llegaría el jueves a la región Metropolitana

El evento dejará lluvias desde el Biobío hacia el sur durante la semana y, de acuerdo con el pronóstico, podría alcanzar la Región Metropolitana entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Un sistema frontal de características cálidas avanza hacia el continente y dejará precipitaciones entre el martes y el jueves en la zona sur del país.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que las lluvias comenzarán a extenderse desde la región de Ñuble hacia el sur y estarán acompañadas de una isoterma cero elevada , que se mantendrá por sobre los 3.000 metros de altura. Debido a ello, gran parte de las precipitaciones en la cordillera de los Andes caerán en forma de agua líquida.

En detalle, durante el lunes las precipitaciones afectarán principalmente desde la región de Los Lagos hacia el sur. El martes, el sistema frontal avanzará y dejará lluvias desde la región del Biobío hacia el sur.

Para el miércoles y jueves, las precipitaciones se extenderán hasta la región del Maule, mientras que entre la noche del jueves y la madrugada del viernes existe la posibilidad de que se registren algunas lluvias en la Región Metropolitana, especialmente en sectores precordilleranos y de la zona oriente. No obstante, el grueso de las precipitaciones se concentrará desde Ñuble hacia el sur.