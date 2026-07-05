Sismo 5.1 remece a la zona norte del país: Afectó a la región de Coquimbo
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 10:42 horas de este domingo en la región de Coquimbo.
Un sismo de magnitud 5.1 remeció a la zona norte del país la mañana de este domingo, específicamente a la región de Coquimbo.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 10:42 horas a 47 kilómetros al oeste de Punta de Choros.
Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 1o kilómetros.
- Magnitud: 5.1
- Hora: 10:42 horas
- Epicentro: 47 km al O de Punta de Choros
- Profundidad: 10 km
Vale mencionar que en horas de esta mañana, minutos antes de las 8:00, otro sismo afectó a la zona norte: tuvo una magnitud de 4.6 y ocurrió a 14 km al sur oeste del Parque Fray Jorge.