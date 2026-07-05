Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se originó cerca de las 08:00 horas de este domingo 5 de julio.

Un sismo de mediana intensidad sacudió la mañana de este domingo 5 de julio a la zona norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.6 y ocurrió a las 07:57 horas a 14 km al sur oeste del Parque Fray Jorge.

Además, se informó que la profundidad del sismo fue de 27 kilómetros.