VIDEO | Asaltantes intimidaron con armas de fuego a locatario de minimarket en Quilicura

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur y del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Delincuentes armados ingresaron la noche de este sábado a un minimarket y robaron cerca de $700 mil en la comuna de Quilicura, en calle Las Torres Poniente.

El violento robo se registró cerca de las 21:30 horas cuando los antisociales ingresaron con sus rostros cubiertos por cascos de motocicleta, intimidando con armas de fuego al único trabajador que estaba atendiendo.

La víctima fue obligada a estar tendida boca abajo por tres minutos, tiempo en que los ladrones buscaron dinero y especies de valor en el local, como el teléfono celular de la víctima.