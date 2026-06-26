Estuvo casi 300 días prófugo: Detienen en su trabajo en Quilicura a hombre condenado por abuso sexual

Tras diligencias de personal especializado, se logró dar con el paradero y concretar la detención del sujeto de 52 años.

Carabineros informó de la detención de un prófugo de 52 años que mantenía orden de detención vigente por el delito de abuso sexual.

Esto se concretó tras diligencias investigativas desarrolladas por la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), en coordinación con la Fiscalía Local Santiago Norte.





La orden judicial fue emanada por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 29 de agosto de 2025, encontrándose el imputado prófugo de la justicia durante 293 días.

Desde la institución policial se indicó que tras la investigación realizada por personal especializado, se logró establecer el paradero y concretar la detención del sujeto, quien se encontraba desempeñando labores en una empresa de la comuna de Quilicura.