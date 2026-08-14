14/ 08/ 2026 07:37

Dos delincuentes detenidos tras robo a camión en Cerrillos: Usaron desconocido aparato para dar marcha sin las llaves

Este jueves se produjo el robo de un camión por parte de dos delincuentes en la comuna de Cerrillos. El dueño del vehículo se dirigía a comenzar su actividad comercial cuando se dio cuenta que el camión había desaparecido. Dio aviso a Carabineros y a través del GPS, ellos inician un seguimiento controlado que terminó con la detención de los dos individuos en Renca. Los equipos policiales investigan cómo lograron dar marcha al vehículo, dado que usaron un aparato. Se cree que sería una especie de scanner para hackear la frecuencia.