VIDEO | Captan primeros segundos tras colisión del fiscal Ángel Valencia con motociclista en Providencia

Es materia de investigación cómo ocurrió el accidente de tránsito que dejó a un motociclista lesionado.

Este sábado el fiscal Ángel Valencia protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Providencia, luego de colisionar la motocicleta en que se movía un repartidor de comida.

El hecho ocurrió en la calle Condell con Rancagua, mientras la autoridad viajaba en su vehículo particular. De acuerdo con Carabineros, el alcotest resultó negativo.

Las cámaras de seguridad de la vía pública captaron el momento en que el motociclista termina arrastrándose por la calle tras el impacto.