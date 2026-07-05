Investigan violento “abordazo” en Ñuñoa: Víctima estaba estacionada cuando fue atacada

Tras unos momentos de forcejeo, los delincuentes lograron robar el vehículo de la víctima y arrancar del lugar.

Un violento “abordazo” se registró pasadas las 21:00 horas de este sábado en la comuna de Ñuñoa, luego de que cuatro encapuchados sorprendieran a una mujer al interior de su auto estacionado.

Según se logró registrar en cámaras de seguridad, los delincuentes sacaron a la víctima de su vehículo y comenzaron a forcejear para alejarla de este, mientras dos de los atacantes se robaban el auto.

Pese a la ayuda de un vecino, los antisociales arrancaron del lugar y personal de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando las primeras diligencias.