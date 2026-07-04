Francisca Reiss despidió a su exesposo, Fernando Kliche: “Que se vaya en paz”

La actriz, quien estuvo casada con el intérprete y es madre de su sexto hijo, declaró desde la Parroquia Jesús Nazareno que siente “mucho dolor” y que espera que “se vaya en paz”.

Francisca Reiss, actriz chilena que estuvo casada con Fernando Kliche y que es madre de su hijo Nicolás Kliche Reiss, despidió al actor este sábado en su multitudinario velorio en la Parroquia Jesús Nazareno.

Allí, en la comuna de Providencia, la intérprete le dedicó emotivas palabras, en las que destacó su personalidad, trayectoria y calidez humana.

Reiss comenzó señalando que, en esta última etapa de su vida, el hijo que tienen en común, Nicolás, viajó a Chile para acompañarlo durante la enfermedad que lo aquejaba.





“En este período cuando se enfermó, el acto de amor de mi hijo, que se vino a cuidarlo, fue un acto heroico, realmente“, expresó a los medios de comunicación.

Luego, describió con evidente emoción los atributos de Kliche: “Yo creo que su gran herencia es la sencillez, la entrega, el amor por el otro y la cantidad de gente que lo quiere“.

“Es el papá de mi hijo…”, expresó, en alusión a la importancia que él tuvo en su vida. “(Siento) mucho dolor y (espero) que se vaya en paz. Cuando me decían, ‘¿por qué te casaste con Fernando Kliche?’, porque quiero tener un hijo lindo, en todo sentido“, manifestó entre risas.