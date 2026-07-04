Uno por apremios ilegítimos: Diez carabineros declarados culpables por red de corrupción en Meiggs

La resolución estableció que uno de los uniformados involucrados agredió a una persona que se encontraba “en situación de indefensión absoluta frente a la fuerza pública”.

Diez funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros fueron declarados culpables por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por integrar una red de corrupción que operó en el Barrio Meiggs.

Según estableció la justicia, dicha organización criminal funcionó entre los años 2022 y 2023 en el emblemático sector de la capital, donde solicitaron dinero a comerciantes, cuya mayoría eran de nacionalidad china.

Tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Instituto Nacional de Derechos Humanos fueron querellantes en la causa: Uno de los funcionarios involucrados enfrentaba también cargos por apremios ilegítimos.

Respecto a este último, fue acreditado que dicho carabinero participó en tres delitos de cohecho y uno de apremios ilegítimos, pues en 2023 golpeó en el rostro a una persona que había sido detenida en una bodega, en calle Fray Luis de la Peña.





INDH valoró fallo: “No constituye un exceso aislado”

Los jueces sostuvieron en la resolución que la víctima se encontraba “en situación de indefensión absoluta frente a la fuerza pública”, por lo que la agresión adquirió una gravedad especial, consignó The Clinic.

“No se trata de un exceso aislado de un particular, sino de un acto de quien se vale de su función de manera arbitraria para someter físicamente a una persona ya reducida“, añadió el documento.

El fallo fue valorado por Beatriz Contreras, jefa de la sede Metropolitana del INDH, quien señaló que la condena por apremios ilegítimos “no constituye un exceso aislado, sino el uso arbitrario de la función pública para someter físicamente a una persona ya reducida, lo que agrava la responsabilidad del Estado en el ejercicio legítimo de la fuerza“.

“Desde el INDH seguiremos ejerciendo nuestro mandato de protección de los derechos humanos, especialmente frente a actos de violencia institucional que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las comunidades migrantes”, concluyó.