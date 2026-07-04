Postulaciones a Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa quiénes pueden acceder a los casi $7 millones

Revisa a continuación los detalles para postular al beneficio de hasta $171.456 mensuales para arrendar una vivienda con tu familia.

Este martes 7 de julio comienzan las postulaciones al Subsidio de Arriendo de Vivienda, proceso que se extenderá hasta el 7 de agosto. El beneficio entrega un aporte total de 170 UF, equivalente a $6.932.985, destinado a apoyar el pago del arriendo.

El subsidio se entrega de manera mensual y está dirigido a familias que buscan una solución habitacional, permitiéndoles utilizar el beneficio durante un período máximo de ocho años desde su adjudicación.

Quienes deseen postular deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos contar con un ahorro mínimo de 4 UF ($163.129). Además, es importante considerar que solo un integrante del núcleo familiar puede figurar como postulante en el Registro Social de Hogares.

Quiénes pueden acceder Subsidio de Arriendo

Si eres arrendatario o allegado y estas buscando acceder al Subsidio de Arriendo, debes cumplir con 8 requisitos clave para postular, estos son:

Tener mínimo 18 años.

Contar con cédula nacional de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular al menos con tu cónyuge, conviviente civil, conviviente (no formalizado por un Acuerdo de Unión Civil) o hijo. Este punto no es necesario para los postulantes que tengan más de 60 años.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y ser parte del 70% más vulnerable del país.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF (es decir: si son 4 personas, puedes tener un ingreso familiar de hasta 33 UF; si son 5 personas, 41 UF; y así, sucesivamente).

Tener cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones (SP). Si no tienes contrato de trabajo: Acredita ingresos presentando un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de los últimos 6 meses de boletas de honorarios, las últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o el comprobante de pago de tu pensión de invalidez, vejez o sobreviviencia.

Contar con certificación de ahorro en instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu (Banco Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes).

Postulación al Subsidio de Arriendo 2026

Para postular el Subsidio de Arriendo, debes ingresar al sitio web arriendoenlinea, o haciendo clic aquí, donde solo se te pedirá tu Clave Única y podrás acceder a todos los detalles.