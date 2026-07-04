“Una amistad incondicional”: La emoción de Titi García-Huidobro en la despedida de Fernando Kliche

La actriz y locutora radial llegó hasta la Parroquia Jesús Nazareno para despedir a su colega, con quien compartió durante varios años sobre las tablas y en los sets de televisión.

La actriz Titi García-Huidobro acudió en horas de esta mañana hasta la Parroquia Jesús Nazareno, en Providencia, para despedir a su amigo y colega Fernando Kliche, cuyo fallecimiento fue confirmado este jueves.

A la salida de la iglesia, la intérprete conversó con CHV Noticias para dedicar emotivas palabras al artista, cuya trayectoria y calidad humana fueron reconocidas por la también locutora radial.

“(Destacó) por su talento impresionante, pero también por su amistad, su compañía, su alegría“, recordó. “Pasara lo que estuviera pasando, él siempre estaba con una sonrisa, una palabra para quienes estábamos con él”.





“Nos quedamos muy tristes por su partida tan repentina, fue un excelente compañero pero también una excelente persona“, recalcó García-Huidobro.

La emblemática integrante de Teatro en Chilevisión también destacó a Kliche por siempre tener “palabras para quien lo estaba pasando mal, aunque él también lo estuviera pasando mal”.

“Nos deja una amistad incondicional y esa forma de enfrentar la vida, que a pesar de los problemas hay que saber mirar con buena cara“, expresó.