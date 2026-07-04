Ruidosas Fest 2026: Conoce AQUÍ el line up y cuándo comienza la venta de entradas
Revisa a continuación todos los detalles de los 23 shows que promete el evento en el Parque O’Higgins.
Este 10 y 11 de octubre regresa el show 100% femenino, Ruidosas Fest, al Parque O’Higgins en una nueva versión con más de 20 cantantes y humoristas.
Durante las dos jornadas se llevarán a cabo seis paneles de conversación, además de una feria de emprendimientos y organizaciones sociales.
El evento impulsado por la chilena Francisca Valenzuela promete hacer cantar a grandes talentos de la música hispanohablante y latinoamericana.
Cuándo comienza la venta de entradas a Ruidosas Fest
Las venta de entradas para Ruidosas Fest comenzará este lunes 6 de julio a contar de las 10:00 horas, a través del sistema Punto Ticket.
Es importante tener consideración que habrá una preventa exclusiva para personas prerregistradas y para quienes hayan comprado boletos para la edición 2025 del evento. En este caso, las entradas tendrán un valor de $44.850.
Sin embargo, durante la venta general los boletos tendrán un costo de $90.850.
Line up completo de Ruidosas Fest 2026
De acuerdo con el anuncio en redes sociales, serán 23 shows los que darán vida a esta nueva versión de Ruidosas Fest, de los cuáles dos será de presentaciones humorísticas, estas son:
- Asskha Sumathra
- Alison Mandel
Respecto a las voces que llenarán el Parque O’Higgins, son:
- Tokischa.
- Pabllo Vittar.
- Francisca Valenzuela.
- Anita Tijoux.
- Denise Rosenthal.
- Loyaltty.
- Soulfia.
- Kuina.
- Denisse Malebrán.
- Karla Melo.
- Axé ladies.
- Cancamusa.
- Camila Moreno.
- Dúo Pajarito.
- Vesta Lugg
- Frank’a White Canvas.
- Anttonias.
- Rosario Alfonso.
- Luta Cruz.
- Ignacia Fernández.
- Artista por confirmar.
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