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Ruidosas Fest 2026: Conoce AQUÍ el line up y cuándo comienza la venta de entradas

Revisa a continuación todos los detalles de los 23 shows que promete el evento en el Parque O’Higgins.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este 10 y 11 de octubre regresa el show 100% femenino, Ruidosas Fest, al Parque O’Higgins en una nueva versión con más de 20 cantantes y humoristas.

Durante las dos jornadas se llevarán a cabo seis paneles de conversación, además de una feria de emprendimientos y organizaciones sociales.

El evento impulsado por la chilena Francisca Valenzuela promete hacer cantar a grandes talentos de la música hispanohablante y latinoamericana.

Cuándo comienza la venta de entradas a Ruidosas Fest

Las venta de entradas para Ruidosas Fest comenzará este lunes 6 de julio a contar de las 10:00 horas, a través del sistema Punto Ticket.

Es importante tener consideración que habrá una preventa exclusiva para personas prerregistradas y para quienes hayan comprado boletos para la edición 2025 del evento. En este caso, las entradas tendrán un valor de $44.850.

Sin embargo, durante la venta general los boletos tendrán un costo de $90.850.

Line up completo de Ruidosas Fest 2026

De acuerdo con el anuncio en redes sociales, serán 23 shows los que darán vida a esta nueva versión de Ruidosas Fest, de los cuáles dos será de presentaciones humorísticas, estas son:

  • Asskha Sumathra
  • Alison Mandel

Respecto a las voces que llenarán el Parque O’Higgins, son:

  • Tokischa.
  • Pabllo Vittar.
  • Francisca Valenzuela.
  • Anita Tijoux.
  • Denise Rosenthal.
  • Loyaltty.
  • Soulfia.
  • Kuina.
  • Denisse Malebrán.
  • Karla Melo.
  • Axé ladies.
  • Cancamusa.
  • Camila Moreno.
  • Dúo Pajarito.
  • Vesta Lugg
  • Frank’a White Canvas.
  • Anttonias.
  • Rosario Alfonso.
  • Luta Cruz.
  • Ignacia Fernández.
  • Artista por confirmar.

 

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