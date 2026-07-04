Ruidosas Fest 2026: Conoce AQUÍ el line up y cuándo comienza la venta de entradas

Revisa a continuación todos los detalles de los 23 shows que promete el evento en el Parque O’Higgins.

Este 10 y 11 de octubre regresa el show 100% femenino, Ruidosas Fest, al Parque O’Higgins en una nueva versión con más de 20 cantantes y humoristas.

Durante las dos jornadas se llevarán a cabo seis paneles de conversación, además de una feria de emprendimientos y organizaciones sociales.

El evento impulsado por la chilena Francisca Valenzuela promete hacer cantar a grandes talentos de la música hispanohablante y latinoamericana.





Cuándo comienza la venta de entradas a Ruidosas Fest

Las venta de entradas para Ruidosas Fest comenzará este lunes 6 de julio a contar de las 10:00 horas , a través del sistema Punto Ticket.

Es importante tener consideración que habrá una preventa exclusiva para personas prerregistradas y para quienes hayan comprado boletos para la edición 2025 del evento. En este caso, las entradas tendrán un valor de $44.850.

Sin embargo, durante la venta general los boletos tendrán un costo de $90.850.

Line up completo de Ruidosas Fest 2026

De acuerdo con el anuncio en redes sociales, serán 23 shows los que darán vida a esta nueva versión de Ruidosas Fest, de los cuáles dos será de presentaciones humorísticas, estas son:

Asskha Sumathra

Alison Mandel

Respecto a las voces que llenarán el Parque O’Higgins, son:

Tokischa.

Pabllo Vittar.

Francisca Valenzuela.

Anita Tijoux.

Denise Rosenthal.

Loyaltty.

Soulfia.

Kuina.

Denisse Malebrán.

Karla Melo.

Axé ladies.

Cancamusa.

Camila Moreno.

Dúo Pajarito.

Vesta Lugg

Frank’a White Canvas.

Anttonias.

Rosario Alfonso.

Luta Cruz.

Ignacia Fernández.

Artista por confirmar.