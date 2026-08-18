Este beneficio que apunta a mejorar las condiciones de escolaridad se paga mensualmente, pero con un desfase de tres meses respecto al período de asistencia escolar que se esté evaluando.

El Bono por Deber Asistencia Escolar es un aporte económico mensual que entrega el Estado chileno a las familias vulnerables por cada hijo o hija que cumpla con un porcentaje de asistencia a clases igual o superior al 85%.

Se trata de un beneficio social enfocado en premiar un buen porcentaje de asistencia en la educación básica y media. Este aporte estatal apunta a mejorar las condiciones de escolaridad de los niños y niñas del país.

¿Hasta qué edad se entrega?

Este aporte no postulable tiene límites claros respecto a los estudiantes que pueden ser causantes del aporte. Para recibir el dinero, el escolar debe tener entre 6 y 18 años de edad (cumplidos al 31 de marzo del año respectivo).

Por lo tanto, la edad máxima legal permitida para que un estudiante genere este pago para su familia es de 18 años. Es importante recalcar que este beneficio se activa automáticamente si la familia cumple con los requisitos.

Bono por Deber Asistencia Escolar: Requisitos

Además de la edad del alumno, su familia debe reunir las siguientes condiciones:

Ser usuario del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y participar activamente del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL)

y participar activamente del (APS) o (ASL) Tener un integrante menor de edad que esté cursando educación básica o media en algún establecimiento educacional reconocido por el Estado

en algún establecimiento educacional reconocido por el Estado Tener un integrante menor de edad que tenga un porcentaje de asistencia escolar mensual del 85% o más. El Ministerio de Educación acredita esta información de forma automática

Estas son las modalidades de pago

El pago de este bono se hace mensualmente (en la medida que se cumplan los requisitos), con un desfase de 3 meses. Es decir, el pago de la asistencia del mes de julio del respectivo año, será realizado en el mes de octubre del mismo año.

La forma en que se recibe y se cobra el bono puede ser mediante: