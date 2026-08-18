“Se despertó todo el vecindario”: Gesto de seguidora complicó a Naya Fácil en su penthouse de El Golf

La influencer relató una situación que vivió en su nuevo departamento en El Golf, hasta donde llegó un grupo de fanáticas que habría desatado un alboroto con las mascotas del sector.

Naya Fácil compartió una situación que la puso en jaque con una seguidora en su nuevo penthouse ubicado en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes.

La exreina del Festival de Viña se encuentra en el proceso de remodelación y mudanza a su lujosa vivienda avaluada en cerca de $1.700 millones de pesos.

En ese contexto, la influencer visitó su hogar y registró una inusual circunstancia que, según contó, podría traerle más problemas con sus nuevos vecinos del sector.





De acuerdo al video que compartió en sus historias de Instagram, Naya Fácil estaba al interior de su departamento de tres pisos, cuando comenzó a sentir que la llamaban desde la calle.

“Están gritando, están saludando las chicas, eran tres niñas. Me decían si voy bajar, que no creo porque estoy haciendo cositas todavía”, relató.

La complicación apareció debido a que el entusiasmo de las seguidoras las llevó a gritar demasiado fuerte y provocaron un alboroto en el exclusivo barrio.

“Están gritando y ladaron todos los perritos golfolines (sic)”, contó Naya Fácil.

“Miren, despertaron todo el vecindario. Ay, justo dejaron de ladrar ahora… Ay, no, me van a retar. Me van a retar“, agregó en tono de humor.