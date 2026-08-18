Francini Amaral reaparece con enigmático mensaje tras supuesto quiebre con Axé Bahía

A través de Instagram, la bailarina publicó una llamativa historia en medio de los rumores de alejamiento con el grupo brasileño.

Francini Amaral llamó la atención en redes sociales luego de compartir una particular publicación en sus historias de Instagram, en medio de los rumores sobre su supuesto alejamiento de Axé Bahía.

La bailarina publicó una fotografía de una escultura que realizó durante un taller de cerámica gres, acompañada de un mensaje en el que destacó el especial significado que tiene para ella la pieza.

“¡Qué buena onda! ¡Me encantó cómo quedó! Esta escultura la hice justo en mi semana más difícil del año, potente verla lista. Tiene mucho significado ”, escribió Francini junto a la imagen.

Aunque Amaral no mencionó directamente a Axé Bahía ni explicó a qué situación se refería, sus palabras llamaron especialmente la atención debido al complejo momento que atravesaría la agrupación.





El supuesto quiebre de Axé Bahía

A comienzos de agosto, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que existiría un “quiebre importante” al interior del grupo brasileño y que Francini habría decidido dejar de trabajar junto a Bruno Zaretti y Flaviana Seeling.

Previamente, Amaral ya había compartido otro mensaje que generó especulaciones. Durante un viaje, escribió que sus últimos meses habían sido “del terror” y que necesitaba un cambio de aire y energía para “volver a conectar”.

Esto se suma al anuncio de un evento en Gran Arena Monticello titulado “Axé Brasil”, que reunirá a distintas figuras de este género musical. Sin embargo, Francini no formará parte del espectáculo.