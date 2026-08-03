“Hubo un problema”: Cecilia Gutiérrez reporta supuesto “quiebre” de Axé Bahía tras viaje de Francini

La bailarina compartió en redes sociales que se fue de viaje a Brasil y a través de su cuenta de Instagram aseguró que “mis últimos cuatro meses han sido del terror”. En tanto, la periodista de farándula indicó que “efectivamente hay un quiebre”.

Este lunes, Cecilia Gutiérrez aseguró que Axé Bahía se separó por completo tras la abrupta salida de Francini Amaral.

La agrupación compuesta por Bruno Zaretti y Flaviana Seeling, habría usado una reemplazante en sus últimos shows e incorporarían a otros bailarines de Axé, puesto que aún tienen compromisos contractuales.

¿Qué pasó con Axé Bahía?

Gutiérrez habló del tema en su cuenta de Instagram, donde expuso: “Lo que les puedo contar por ahora es que, efectivamente, hay un quiebre en el grupo”.

En esa misma línea, aseguró que se trata de “un quiebre importante que hizo que Francini abandonara Axé Bahía y decidiera no seguir trabajando con ellos”.

Francini se fue de viaje a Brasil, donde recientemente se sinceró en sus redes sociales asegurando que “ha sido la mejor decisión de mi vida” e incluso confesó que “mis últimos cuatro meses han sido del terror”.

“Ella no ha hablado públicamente del tema (…) ella está fuera de Chile, viajó incluso por esto”, explicó Gutiérrez.





En Instagram, Francini también escribió que se encontraba “respetando mis valores y mis límites siempre, dejando de normalizar lo que no está bien y viviendo la vida de una forma distinta, más liviana, más simple y con más amabilidad”.

Respecto de las causas de la separación del grupo, la periodista comentó: “Efectivamente, hay un quiebre; hubo un problema, no con Flaviana, pero que hizo que ella decidiera dejar a Axé Bahía”.

La agrupación aún mantiene contratos vigentes, incluso se han promocionado eventos con la participación de Francini.

Según explicó Gutiérrez, Flaviana y Bruno han estado usando una persona reemplazante en sus últimos shows.

Finalmente, en las próximas presentaciones también se podrá ver la participación de otros bailarines de Axé como Vivi Rodríguez, Thiago Cunha y Paloma Fiuza.

Al momento del cierre de esta nota no ha habido una comunicación oficial de parte del grupo sobre su presente.

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