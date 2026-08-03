¿Cuándo reabre Santa Isabel? Metro confirma retorno de la estación tras incendio en Línea 5

La reapertura fue confirmada por la empresa tras finalizar los trabajos de recuperación y verificar que la estación cumple con todas las condiciones de seguridad necesarias para recibir nuevamente a pasajeros y trabajadores.

La estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago volverá a funcionar con normalidad tras permanecer cerrada durante más de una semana a raíz del incendio registrado el pasado 27 de julio.

La reapertura fue confirmada por la empresa tras finalizar los trabajos de recuperación y verificar que la estación cumple con todas las condiciones de seguridad necesarias para recibir nuevamente a pasajeros y trabajadores.

Metro confirma reapertura de Santa Isabel

A través de un comunicado, Metro informó que la estación retomará su operación habitual desde el inicio del servicio de este martes 4 de agosto, reincorporándose por completo a la red de Línea 5.

La decisión se adoptó una vez concluidas las labores desarrolladas tras la emergencia que obligó a suspender el funcionamiento de la estación durante varios días.

Según explicó Metro, el proceso incluyó trabajos de reconstrucción, limpieza, ventilación de espacios y una revisión integral de las instalaciones afectadas por el siniestro.

Además, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, los que contemplan mediciones ambientales y monitoreos especializados para detectar eventuales partículas o fibras en suspensión.

🚇 [IMPORTANTE] A partir de mañana Santa Isabel #L5 retomará su funcionamiento normal, tras finalizar los trabajos de reconstrucción, limpieza, ventilación y las mediciones ambientales realizadas luego del incendio que afectó a la estación el pasado 27 de julio. ✅ La reapertura… — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 3, 2026

Análisis de laboratorios en estación Santa Isabel

Metro aseguró que los análisis realizados permitieron confirmar que la estación es segura para su uso.

De acuerdo con la empresa, los monitoreos fueron supervisados por la Seremi de Salud e incluyeron análisis efectuados por laboratorios acreditados nacionales e internacionales.